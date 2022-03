Paszportowa histeria w Tarnowie. Biuro oblegane, w kolejce do złożenia wniosku o wydanie paszportu trzeba stać kilka godzin

Dużo chętnych po paszport w Tarnowie

Duże zainteresowanie paszportami utrzymuje się już od wielu tygodni, ale chętnych do wyrobienia dokumentów zdecydowanie przybyło wraz z agresją Rosji na Ukrainę.

O ile w styczniu przyjęto w Tarnowie 963 wnioski paszportowe, to w lutym –było ich już 1796.

Kolejki w tarnowskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przy al. Solidarności, gdzie mieści się biuro paszportowe, ustawiają się od tygodnia. Podobna sytuacja ma miejsce w całym kraju.

Wniosku o paszport nie można złożyć przez internet, tak jak to ma miejsce w przypadku wielu innych dokumentów, ale trzeba wypełnić go odręcznie i dostarczyć osobiście do biura paszportowego, gdzie dodatkowo pobierane są również odciski palców. W Tarnowie nie ma możliwości umówienia terminu wizyty przez telefon. Interesanci obsługiwani są na bieżąco – według kolejności. Stąd niektórzy pojawiają się wcześnie rano, jeszcze przed otwarciem urzędu, aby być pierwszym w kolejce.