Tarnów na szlaku uchodźców wojennych. Rytm dnia wolontariuszom wyznaczają pociągi kursujące ze wschodu [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

- Żyjemy od pociągu do pociągu - opowiadają wolontariusze, którzy od kilkunastu dni pomagają uchodźcom z Ukrainy na dworcu w Tarnowie. Szykują dla nich kanapki i paczki, częstują kawą albo herbatą, służą dobrym słowem i informacją. Każda zapowiedź wjazdu pociągu ze wschodniej granicy na peron to sygnał do akcji. Nikt potrzebujący nie odejdzie bez pomocy. A wielu zostaje na dłużej.