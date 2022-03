Akcja "Pluszak dla Malucha" w Tarnowie. Mieszkańcy przekazują maskotki, którymi obdarowywane są ukraińskie dzieci [ZDJĘCIA]

Pierwsze pluszaki, przekazane przez tarnowian zostały dostarczone do Korczowej i do Przemyśla, gdzie były wręczane przestraszonym i umęczonym dzieciom przekraczającym granicę.

- Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże, również w samym Tarnowie. Przez miasto przejeżdżają pociągi z uchodźcami ze wschodu, a inni docierają tą drogą również do miejsc zakwaterowania i rodzin, które je przyjmują do swoich domów. Chcemy umilić podróż dzieciom, które są zagubione i przelęknięte całą tą traumatyczną sytuacją. Pluszaki nadają się do tego idealnie. Stanowią dla nich emocjonalne wsparcie i dają poczucie bezpieczeństwa – zauważa Karolina Kocoł-Solak, współorganizatorka akcji „Pluszak dla Malucha” w Tarnowie.