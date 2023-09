Gminy z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego, w których kiedyś funkcjonowały PGR-y, dostaną rządowe pieniądze na inwestycje

Rządowe pieniądze trafią do popegeerowskich gmin

- Bez wsparcia rządowych środków gminom bardzo byłoby trudno zrealizować pewne zdania, czasem byłoby to wręcz niemożliwe – dodaje Ryszard Pagacz, wicewojewoda małopolski.

Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa przy zbiorniku Korzeń w Skrzyszowie

Gmina Skrzyszów z rządowego programu zgarnęła 2,5 mln zł. Pomogą one w realizacji dwóch zadań. Jednym z nich jest budowa długo wyczekiwanej przez mieszkańców ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku Korzeń w Skrzyszowie (niemal 1,2 mln zł).

- Mamy już projekt, pozwolenie na budowę i dostajemy pieniądze, czyli spełnia się to, na co wszyscy wiele lat czekaliśmy. Będzie można biegać, spacerować wokół zbiornika i nie zawracać z trasy, tak jak do tej pory – podkreśla Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.

Na tym nie koniec, bo gmina wybuduje boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łękawicy. Na ten cel otrzyma niemal 1,3 mln zł.

Pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych trafiły także do gminy Tuchów (2,5 mln zł) i pomogą w budowie kilkukilometrowej drogi gminnej Zabłędza-Piotrkowice.

- Jest ona w fatalnym stanie, a korzysta z niej sporo osób. Na ten moment jej budowa to priorytet dla nas – podkreśla Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.