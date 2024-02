Ferie 2024 w Tarnowie. Miejska oferta dla najmłodszych coraz uboższa. Za atrakcje trzeba w większości płacić

Ferie 2024 w Tarnowie

W ferie taniej na basen i lodowisko

Dzieci i młodzież mogą liczyć jedynie na tańsze wejściówki na lodowiska i baseny. Amatorzy ślizgawek w Mościcach pojeżdżą za 5 zł (opłata za tercję) w poniedziałki i piątki w godzinach od godz. 10 do 13.45, zaś na ulicy Wojska Polskiego wtorki i czwartki w godzinach od godz. 11 do 14.45.

W planach są również wyjazdy na narty do Słotwiny w Krynicy-Zdroju. Tutaj jednak trzeba zapłacić za autokar (50 zł), a do tego doliczyć zakup biletu na stok.

Z kolei miłośnicy rekreacji wodnych popływają za 4 zł (za godzinę) w Miejskim Dom Sportu w środy od godz. 9 do 11, zaś Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego w poniedziałki i czwartki od godz. 9 do 11.

Półkolonie z Pałacem Młodzieży

Zimowy wypoczynek dla uczniów spędzających ferie w mieście przygotował za to Pałac Młodzieży. Zaplanowane są dwa turnusy półkolonii, podczas których dzieci będą miały zapewnioną rozrywkę i wyżywienie. Jeden odbędzie się od 12 do 16 lutego, drugi w terminie od 19 do 23 lutego.