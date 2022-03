Wielka pomoc od mieszkańców regionu tarnowskiego dla uchodźców z Ukrainy. Druhowie OSP zawieźli dary z Dębna i okolicy na wschodnią granicę

Zbiórka darów w w Dębnie

Zbiórka darów przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do Domu Seniora w Dębnie przynoszono artykuły higieniczne, opatrunkowe czy żywność. Hojność ludzi była tak ogromna, że przed czasem cztery samochody dostawcze były wypełnione darami po same dachy.

Zbiórka darów jest kontynuowana. Codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 18-20 będą przyjmowane w remizie OSP w Dębnie. Rzeczy dla uchodźców można także przekazywać od 1 do 6 marca w godz. 16-20 do remizy OSP Jastew, skąd dary zostaną później przewiezione do Dębna.

Z informacji jakie otrzymali dębińscy strażacy największe zapotrzebowanie obecnie jest na: karimaty, koce oraz pampersy dla dzieci w rozmiarach 4,5,6. Wciąż będą przyjmowane także artykuły opatrunkowe, higieniczne, a także żywność.