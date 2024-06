Turniej Rycerski na Górze św. Marcina. Zamkowym wzgórzem w Tarnowie zawładną rycerze, łucznicy, damy dworu i przedstawiciele dawnych zawodów

To pierwszy turniej, który odbywa się po rozstrzygnięciu wygranej przez miasto batalii sądowej z Sanguszkami o prawo do działki z ruinami zamku. Zaplanowane na weekend wydarzenia poprzedziły prace związane z uprzątnięciem terenu, w tym koszeniem trawy i wycinką chaszczy. Realizowało je miasto przy wsparciu członków i sympatyków stowarzyszenia Zamek Tarnowski, a także Tarnowskiej Drużyny Łuczniczej, Bractwa Św. Jakuba i Watahy Rycerskiej. Kolejny raz akcję wsparli także tarnowscy sympatycy geocachingu.

- Po raz pierwszy nie musieliśmy prosić miasta o to, aby skierowało na wzgórze pracowników do skoszenia trawy, ale to magistrat sam zwrócił się do nas z pytaniem, kiedy najlepiej to zrobić i w jakim zakresie. To duża zmiana i pierwszy krok do tego, aby zatroszczyć się o to reprezentacyjne miejsce w Tarnowie – mówi Ewa Kropiowska, prezes stow. Zamek Tarnowski.