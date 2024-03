TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Klaudia Warzecha

Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu.