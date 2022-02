Tarnowianie spieszą z pomocą Ukraińcom, deklarują dach nad głową, wolontariat, transport z granicy. Centrum pomocy uruchomiono przy Rynku

Z pracownikami Tarnowskiego Centrum Informacji kontaktują się tarnowianie i nie tylko. Zgłaszają m.in. chęć bycia wolontariuszem.

- Przede wszystkim szukamy osób ze znajomością języka ukraińskiego, ponieważ spodziewamy się, że na dworcu i w okolicach będzie bardzo dużo uchodźców i chcemy, żeby te osoby wspomagały patrole policji, straży miejskiej, żeby też były w miejscach, w których te osoby będą przebywać – mówi Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

Do TCT dzwonią też ludzie, oferujący dach nad głową dla uciekinierów z Ukrainy. - Oferują swoje łóżko, pokój, mieszkanie, a nawet całe domy.

Jest też grupa ludzi, którzy chcą przywieźć do Tarnowa osoby z granicy polsko-ukraińskiej, pozostaje jedynie dogranie miejsca noclegu dla tych osób. - W tym momencie ok. 90 procent naszej pracy to próba zebrania tych informacji. Mnóstwo osób jest na granicy, ale jeszcze po stronie ukraińskiej – dodaje Pałach.