Tarnów. Zakaz handlu w niedzielę. Monopolowe otwarte bo... wypożyczają sprzęt sportowy. PIP chce karać za omijanie przepisów

Jaki to ma związek? Otóż nowa ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje możliwość sprzedaży w placówkach handlowych prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Mimo nowelizacji przepisów, niektóre sklepy tej samej sieci sklepów monopolowych wciąż są otwarte w niedzielę. W 14 z 92 placówek działają bowiem wypożyczalnie sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Oferują rakietki do badmintona i tenisa stołowego, zestawy wędkarskie, a także do gry w brydża, pokera albo darta.

Sieć sklepów monopolowych: popularyzujemy grę w darta

- W dobie kiedy rosną nam koszty, musimy szukać dodatkowych źródeł dochodów i kiedy robiliśmy badania panelowe z naszymi klientami, to wyszło nam, że nasi klienci są zainteresowani wypożyczaniem sprzętu sportowego - podkreśla Piotr Jura.

PIP w Tarnowie: to obejście przepisów

- Czytając literalnie przepisy prawa skłaniamy się ku stanowisku, że jest to obejście przepisów i takich rzeczy nie należy stosować - mówi Benedykt Zygadło, kierownik tarnowskiego oddziału PIP.

Dodaje, że wątpliwości inspektorów budzą także działające w niektórych otwartych w niedziele marketach w regionie tarnowskim punkty informacji turystycznej oraz "poczytalnie".

Zygadło zapowiada, że prawdopodobnie we wszystkich przypadkach sprawy zostaną skierowane do sądu. Przedsiębiorcom, którzy łamią zakaz handlu w niedzielę grozi do 100 tysięcy złotych grzywny.

W 2022 roku wypada tylko siedem niedziel, w których handel jest dozwolony. Jedna z nich była już 30 stycznia. Kolejne wypadną 10 i 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia oraz 11 i 18 grudnia.