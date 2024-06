Młody tarnowianin wpadł w Brzesku podczas kradzieży

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Po godz. 7 rano bocheńscy kryminalni pojechali do Brzeska, gdzie mieli do wykonania czynności służbowe. Jadąc ulicami miasta nieoznakowanym radiowozem, zauważyli biegnącego młodego mężczyznę. W rękach trzymał agregat prądotwórczy i nerwowo spoglądał za siebie w kierunku osób, które wybiegły z pobliskiego sklepu z materiałami budowlanymi.

- Mając uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta dokonała kradzieży posiadanego agregatu, kryminalni zatrzymali radiowóz i po wyjściu z niego wezwali biegnącego mężczyznę do zatrzymania się. Okrzyk "Policja" i wydane mu polecenie zostało jednak zbagatelizowane - informuje sierż. sztab. Daniel Bułatowicz, rzeczni prasowy KPP Bochnia.

Młody mężczyzna porzucił agregat i rzucił się do ucieczki tym razem przed policjantami. Kierował się w stronę torów kolejowych, gdzie próbował ukryć się za nasypem. Został jednak szybko namierzony przez policjantów i zatrzymany.