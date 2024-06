Te szczeniaczki z Tarnowa i regionu potrzebują nowych domów. Kto jest przygarnie?

Sterylizacja psów i kotów najlepszym sposobem ograniczenia bezdomności wśród zwierzą

Specjaliści podkreślają, że niekontrolowane rozmnażanie psów i kotów, powoduje coraz większą liczbę bezdomnych zwierząt. Dlatego weterynarze zachęcają do sterylizacji swoich pupili.

W przypadku ras małych psów takie zabiegi można wykonać już od około 8 miesiąca życia. W przypadku większych psów, które później dojrzewają, sterylizację można przeprowadzić po ponad roku.

Zarówno kastracja (w przypadku samców), jak i sterylizacja (samiczek), to krótkie i stosunkowo bezpieczne zabiegi, które warto wykonać w pierwszym okresie życia naszego pupila. I to bez względu na to, czy należy on do zwierząt wychodzących, czy też ciągle przebywa w domu.