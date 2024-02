W niedzielę (11 lutego) podczas ogłoszeń parafialnych w wielu kościołach na terenie Tarnowa i regionu księża odczytywali komunikat otrzymany od tarnowskich policjantów. Mundurowi apelują w nim do mieszkańców, zwłaszcza do seniorów, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odbierania połączeń od osób, które żądają od nich pieniędzy.

Funkcjonariusze przestrzegają, aby mieszkańcy nie dali się nabrać na wymyślone historie czy udawany płacz do słuchawki. W komunikacie przypominają, że oszuści wykorzystują numery telefonów dostępne w starych książkach telefonicznych.

- Wysłaliśmy króciutki komunikat do kurii diecezjalnej w Tarnowie z prośbą o jego rozpowszechnienie. Wystosowaliśmy ten apel, ponieważ od początku roku mamy do czynienia z plagą oszustw. Dziennie otrzymujemy nawet kilkanaście zgłoszeń w tej sprawie – mówi asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy KMP w Tarnowie. - Mamy nadzieję, że odczytanie go w kościołach pomoże ostrzec seniorów - dodaje.