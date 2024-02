Na rozstrzygnięcie przetargów dotyczących budowy mieszkań w Wierzchosławicach i Łękach trzeba było poczekać kilka tygodni. Wpływ na to miały oferty, które były dosyć wysokie w stosunku do budżetu, jaki na inwestycje planowała przeznaczyć spółka SIM Małopolska.

W regionie tarnowskim powstaną nowe mieszkania

W związku z decyzjami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyłoniono wykonawców inwestycji zarówno w Wierzchosławicach, jak i Łękach. W gminie pod Tarnowem zadaniem zajmie się firma Pesam z Dębicy. Wybuduje ona za ponad 12 mln zł blok, w którym znajdzie się 40 mieszkań. Przy budynku powstanie też plac zabaw oraz 42 miejsca parkingowe. Mieszkańcy będą też mieli do dyspozycji 40 komórek lokatorskich oraz wiaty na odpady.

Wykonawcą inwestycji w Łękach będzie natomiast firma ersbet z Nowego Sącza. Zadanie w gminie Borzęcin zostanie zrealizowane za ponad 9,7 mln zł. Inwestycja zakłada budowę czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej. Powstaną w nich lokale przeznaczone do zamieszkania przez dwie do czterech osób. W tym przypadku również ma powstać plac zabaw, a także 28 miejsc parkingowych i dodatkowo 4 przeznaczone do czasowego postoju w celu naładowania samochodu elektrycznego.

Wkrótce ma nastąpić podpisanie umowy z wykonawcami i rozpoczęcie robót.