Taki woonerf chcą wybudować w Tarnowie na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Nowy Świat. Tarnowski radny: "To bardziej mały parklecik"

Pierwszy woonerf w Tarnowie? A może jednak to nie woonerf...

ZDiK już początkiem roku rozpoczął przygotowania do inwestycji pod nazwą "Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerfy w Tarnowie". Najpierw zlecono projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Krakowskiej i Nowy Świat. Zakłada on, że w północno zachodniej części ma zostać stworzony zakątek, na którym pojawią się ławeczki, donice na kwiaty i drzewa, a także klomby wbudowane w nawierzchnię. Czy to jedank spełni funkcję woonerfu?