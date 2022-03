Po agresji Rosji na Ukrainę nie ma miejsca na współpracę Tarnowa z Kotłasem? Radni zajmą się wnioskiem o zerwanie kontaktów Robert Gąsiorek

Do tarnowskiej rady miejskiej wpłynął apel o zerwanie partnerstwa z rosyjskim miastem Kotłas. Według inicjatorów będzie to stanowcze odcięcie się od Rosji, która rozpętała wojnę na Ukrainie. Radni do sprawy podchodzą ostrożnie, ponieważ w Kotłasie mieszka spora grupa Polaków. Czy zerwanie partnerstwa zaszkodzi Polonii?