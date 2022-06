Licea i technika w Tarnowie oblegane przez ósmoklasistów. Oto hity rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

W tarnowskich szkołach średnich przygotowanych zostało 2,5 tysiąca miejsc dla pierwszoklalistów. Od września ma zostać uruchomionych łącznie 80 oddziałów: 39 klas w liceach, 31 w technikach oraz 10 w szkołach branżowych.

Na ten moment (środa 15 czerwca) największym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się m.in.: I, II i XVI LO. W sumie w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych chce uczyć się ponad 3 tysiące osób

- To są na razie same chęci i deklaracje, zweryfikują to jeszcze wyniki egzaminów i oceny na świadectwie – zastrzega Bogumiła Porębska, zastępca prezydenta Tarnowa ds. edukacji.