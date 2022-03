Kolejki uchodźców w Urzędzie Miasta Tarnowa i Urzędzie Gminy Tarnów. Obywatele Ukrainy składają wnioski o nadanie numerów PESEL [ZDJĘCIA]

Przy ulicy Nowej 4 w Urzędzie Miasta Tarnowa o godzinie 8 pojawiły się pierwsze osoby, które chciały złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Przed budynkiem ustawiono namioty, by w razie deszczu i dużych kolejek mogli się pod nimi schronić obywatele Ukrainy. Na korytarzach przed południem było tłoczno. W kolejce czekało kilkadziesiąt osób. Urzędnicy pomagali uchodźcom wypełniać formularz oraz kierowali do fotografa, gdzie mogą zrobić bezpłatnie zdjęcie.

- Spodziewaliśmy się, że będzie dużo osób, a nasze możliwości są ograniczone. Na ten moment udało nam się utworzyć trzy stanowiska do obsługi obywateli Ukrainy. Niestety najdłużej trwa wprowadzanie danych do systemu, zajmuje to nawet pół godziny dla jednej osoby - mówi Małgorzata Słomka-Narożańska, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMT