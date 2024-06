Akcja krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Zebrano blisko 10 litrów krwi, dla dawców czekały upominki oraz dyplomy

W tarnowski starostwie polała się krew

Środowa akcja odbyła się w sali konferencyjnej tarnowskiego starostwa. Na cztery godziny to miejsce stało się mobilnym punktem oddawania krwi, które przygotowały pielęgniarki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, działającego na co dzień przy Wojewódzkim Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie.

Krew potrzebna jest każdego dnia

Każdy krwiodawca po akcji otrzymywał czekolady oraz gadżety z RCKiK, a dodatkowo starosta wręczał pamiątkowe dyplomy.

- Krew potrzebna jest każdego dnia. To bezcenny dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, a którego nie można kupić ani wyprodukować. Może go ofiarować tylko człowiek - Honorowy Dawca Krwi. Pomoc krwiodawców jest wciąż potrzebna. Cieszę się, że tak wiele osób przyłączyło się do akcji. Z roku na rok dzięki krwi pozyskanej w ramach naszego przedsięwzięcia możemy nieść pomoc coraz większej liczbie osób. To bardzo ważne, byśmy wspólnie, solidarnie i z zaangażowaniem działali na rzecz potrzebujących - mówi Jerzy Zabawa, rzecznik prasowy tarnowskiego starostwa, który również oddał krew podczas akcji.