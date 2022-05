Żabno. Dwa pożary w jednym czasie. Płonęła szopa z drewnem i budynek mieszkalny. Jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA] Robert Gąsiorek

W czwartek 12 maja we wczesnych godzinach popołudniowych w Żabnie doszło do dwóch pożarów. Strażacy gasili szopę z drewnem, a 150 metrów dalej doszło do pożaru budynku mieszkalnego.