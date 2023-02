Wyjątkowe zdjęcia Tarnowa z wieży katedry. Takie widoki rozpościerają się z najwyższego budynku w samym centrum tarnowskiej Starówki! Paweł Chwał

Wieża tarnowskiej katedry mierzy 72 metry. Świątynia dodatkowo znajduje się na wzgórzu, co dodatkowo sprawia, że dominuje nad całym Tarnowem. Widać z niej najodleglejsze miejsca w całym mieście Paweł Chwał Zobacz galerię (65 zdjęć)

Wieża bazyliki katedralnej w Tarnowie to jeden z najwyższych budynków w mieście. Strzelista, mierząca 72-metry konstrukcja, dzięki usytuowaniu na lekkim wzniesieniu dominuje nad całym Tarnowem, pełniąc dodatkowo rolę symbolu i punktu orientacyjnego, który jest widoczny z daleka i kształtuje panoramę miasta. To jednocześnie doskonałe miejsce do podziwiania panoramy miasta. Nam udało się wejść na samą górą. Zobaczcie, jakie widoki rozpościerają się z tego miejsca!