Piękne instagramerki z Tarnowa i okolic. Ich zdjęcia zbierają rekordową liczbę polubień. Zobaczcie sami!

Piękne instagramerki z Tarnowa i okolic. Ich zdjęcia przyciągają uwagę!

Instagram wprowadza nowe funckje

Instagram to cieszące się ogromną popularnością medium społecznościowe. Aplikacja jest dostępna w 33 wersjach językowych, a liczba użytkowników przekracza miliard. Jest to ulubione serwis społecznościowy znanych osób i stawia szczególnie na zdjęcia. Służy także tak zwanym influencerom do porozumiewania się ze swoją bazą obserwujących.

Oprócz zdjęć aplikacja stawia również na inne rozwiązania komunikacyjne. Dużą popularnością cieszą cię Relacje, zwane również storkami lub storikami (ang. stories) oraz Rolki, czyli inspirowana TikTokiem funkcjonalność oferująca użytkownikowi przeglądanie krótkich filmów.

Ostatnio dla użytkowników anglojęzycznych dostępna jest nowa funkcja. Tryb cichy to rodzaj statusu, jaki będzie można ustawić jako twórca na swoim instagramowym profilu. Sprawi on, że użytkownik nie będzie otrzymywać w trakcie jego działania powiadomień dotyczących komentarzy, polubień czy prywatnych wiadomości. Ma zapewnić popularnym instagramerom chwile oddechu również dzięki faktowi, że ustawienie statusu będzie widoczne publicznie. Kiedy ktoś napisze do osoby przebywającej w trybie cichym, nadawca zostanie automatycznie powiadomiony o tym, że odbiorca prawdopodobnie nie zobaczy wiadomości w najbliższym czasie.