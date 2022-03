Wcześniej przyjeżdżały do nas osoby, które uciekały przed wojną. Teraz ludzie, którzy tę wojnę widzieli na własne oczy [ROZMOWA]

Jak wygląda organizacja pomocy dla uchodźców w małopolskich samorządach?

W każdej gminie jest powołany sztab kryzysowy, za który odpowiada wójt, burmistrz, prezydent, a koordynatorem gminnych sztabów jest powiatowy sztab zarządzania kryzysowego i to właśnie on kieruje uchodźców do dyslokacji w miejsca, które zgłaszają gminy.

Dużo osób z Ukrainy trafia do regionu tarnowskiego?

W pierwszej kolejności ludzie, którzy uciekali z Ukrainy, przyjeżdżali głównie do Krakowa, bo mieli w tym mieście kontakty, znajomych, przyjaciół i od razu się tam kierowali. Natomiast teraz przyjeżdżają, ci którzy nie mieli żadnych kontaktów w Polsce i kierowani są do mniejszych ośrodków w poszczególnych gminach, również do regionu tarnowskiego. Ale należy też zwrócić uwagę, że nie możemy nikogo na siłę ulokować w jakimś miejscu, jeśli sam tego nie będzie chciał. W niedzielę była sytuacja tego typu, że pociąg z około 300 osobami o ile dobrze sobie przypominam, przejeżdżał przez Tarnów i mieliśmy przygotowane dla nich 200 miejsc w okolicznych gminach, które do sztabu zgłosili poszczególni wójtowie. Niestety, ci uchodźcy z nich nie skorzystali i większość trafiła ostatecznie do Krakowa.