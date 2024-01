Umowa najmu – czy zawsze możemy ją wypowiedzieć? Na pytanie odpowiada radca prawny Jonasz Kita z Kancelarii Lex Projects

Przepisy dotyczące najmu lokalu

Praktyka pokazuje, iż największa problematyka związana z wypowiadaniem umów najmu (w szczególności lokali) dotyczy kwestii braku regulacji w treści umów uprawnienia do jej wypowiedzenia. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, w sytuacji braku terminów umownych, możemy zastosować terminy ustawowe. Jednakże w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, w sytuacji braku regulacji w umowie kwestii wypowiedzenia – co do zasady strony nie posiadają możliwości wypowiedzenia takiej umowy, a więc umowa ta będzie trwała aż do upływu umówionego terminu. Wyjątkiem pozostaje kwestia wypowiedzenia z przyczyn szczególnych (m.in. z uwagi na wady lokalu zagrażające zdrowiu), jak również strony w dalszym ciągu mogą rozwiązać łączący ich stosunek prawny za porozumieniem stron.