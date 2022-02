Tarnowianie okazują wielkie serce dla Ukraińców. Darów dostarczają tak dużo, że trzeba było zmienić miejsce ich gromadzenia [ZDJĘCIA]

Nowe miejsce zbiórki darów dla uchodźców w Tarnowie. To Szewska 7

Nowa lokalizacja jest lepsza o tyle, że jest w niej zdecydowanie więcej miejsca na gromadzenie i sortowanie przekazywanych darów. Osobno magazynowane są kosmetyki, żywność dla dorosłych i dla dzieci, środki do pielęgnacji niemowląt, pampersy, śpiwory, karimaty, łóżeczka a także środki medyczne.

Jak mówią wolontariusze, sortujący dary, jest to bardzo ważne w kontekście tego, aby później przekazać szybko i sprawnie odpowiednią pomoc potrzebującym. Ta kierowana ma być zarówno do osób przybywających do Tarnowa, znajdujących się na granicy, jak również przebywających w Ukrainie.