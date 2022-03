Tarnów, powiat tarnowski. Uchodźcom z Ukrainy pomagają nie tylko mieszkańcy regionu. Zbiórki organizują też Polacy za granicą [ZDJĘCIA]

Do Tuchowa dotarły transporty z darami, które zebrane zostały w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. Zbiórki zorganizowali mieszkańcy gminy, którzy pracują i mieszkają na zachodzie Europy.

- Część darów, po rozładowaniu w Tuchowie, została już przekierowana dalej na Ukrainę, do naszego partnerskiego miasta Baranówka oraz do Kijowa. To przede wszystkim środki medyczne, kosmetyki i żywność z długim terminem ważności. Część przechowujemy w magazynach i rozdysponujemy wśród uchodźców, którzy docierają do naszej gminy – mówi Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.