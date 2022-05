Tarnów. "Marcinka" będzie rajem dla miłośników dwóch kółek. Po trasach rowerowych, pora na pump track. Są też kolejne pomysły

Od kilku tygodni kolarze górscy mogą korzystać na Górze św. Marcina z nowych tras rowerowych. Są utwardzone, a także odpowiednio oznakowane. Znajdują się na nich różne konstrukcje, które mają dostarczyć rowerzystom niezapomnianych wrażeń.

Wkrótce miłośnicy jednośladów mają w pobliżu zyskać kolejną atrakcję.

- To będzie taki pofalowany tor asfaltowy, który może służyć do zabawy tym którzy jeżdżą na rowerze trochę lepiej i tym którzy chcą podszkolić się w technice jazdy. Dla wielu będzie to miejsce, gdzie będzie można się rozgrzać przed wjazdem na nowopowstałe trasy - mówi Piotr Mucha, pasjonat kolarstwa górskiego i jeden z pomysłodawców tras rowerowych i toru pump track na Marcince.