Tarnów. Laurki promujące zdrowie na Dzień Matki rozdane. Przygotowało je Województwo Małopolskie i trafiły do mam przedszkolaków [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie wręczyły mamom laurki oraz kwiaty. W dniu ich święta przygotowały dla nich część artystyczną Paulina Marcinek Zobacz galerię (26 zdjęć)

Wyjątkowy prezent otrzymały we czwartek (26 maja) mamy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 20 przy ulicy Sportowej w Tarnowie. To laurka z życzeniami, zachęcająca kobiety do wykonywania regularnych badań profilaktycznych i dbania o swoje zdrowie. Kolorowe karteczki trafiły do małopolskich przedszkoli.