Tak się imprezuje w Alfa Club Tarnów! Zabawa Retro vs Elektro zwabiła klubowiczów z Tarnowa i okolic [ZDJĘCIA] Redakcja Tarnów

W minioną sobotę (18 marca) w Alfa Club Tarnów odbyła się impreza pod hasłem "Retro vs Elektro". Do klubu przy ul. Staszica zjechali się imprezowicze z Tarnowa i okolic. Zabawie do rana towarzyszyły hity muzyki klubowej. Zobaczcie fotorelację z imprezy!