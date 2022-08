Tak imprezowicze żegnali wakacje w Alfa Club Tarnów. Klubowicze doskonale bawili się w ostatni weekend sierpnia. Mamy zdjęcia! Redakcja Tarnów

W ostatni weekend sierpnia w Alfa Club Tarnów odbyła się impreza pod hasłem "Retro vs Electro". Była to też ostatnia zabawa podczas tegorocznych wakacji, ale klubowiczów nie opuszczał gorący nastrój. Wszyscy doskonale się bawili do muzyki, którą serwował DJ Foxxy. Zobaczcie fotorelację z niezapomnianej imprezy!