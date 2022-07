Julia von Stein, "Królowa życia i śmierci" z Tarnowa projektuje... trumny i maluje zwłoki. Bo po śmierci też trzeba ładnie wyglądać

Julia von Stein z Tarnowa jak "Królowa życia"

Na targach branży funeralnej, Julia von Stein z Tarnowa jest teraz jedną z najbardziej rozchwytywanych osób. Jedni ją zagadują, bo chcą zasięgnąć opinii ekspertki z branży, inni - by zrobić sobie wspólne zdjęcie. Po emisji programu „Królowe życia” na brak popularności nie ma powodów narzekać, a jej skrzynki z wiadomościami na portalach społecznościowych są przepełnione.

- To bardzo miłe, chociaż na początku było to dla mnie trochę krępujące. Nie spodziewałam się, że odzew będzie tak duży. Nie czuję się żadną królową, ani królewną. Byłabym nią, gdybym mój ojciec był królem - śmieje się Julia von Stein.

„Królowe życia” to program, w którym widzowie w kolejnych odcinkach poznają życie bogatych, oryginalnych, a czasem kontrowersyjnych postaci. Tarnowiankę do udziału w programie od dawna zachęcali znajomi oraz pracownicy warszawskiej firmy budowlano-remontowej, którą dawnej zarządzała. Początkowo nie brała tego serio, dopiero po ukończeniu studiów zmieniła zdanie. Wysłała zgłoszenie i została zaproszona do udziału w programie "Królowe życia". Decyzji nie żałuje.