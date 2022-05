Świecka misjonarka z Woli Rzędzińskiej zostanie Honorowym Obywatelem Gminy Tarnów. Ewa Gawin od lat pomaga w Kamerunie

Ewa Gawin pochodzi z Woli Rzędzińskiej, a od ponad 30 lat jako świecka misjonarka pracuje w Kamerunie. W miarę możliwości odwiedza swoje rodzinne stronny, gdzie zawsze jest miło przyjmowana. Ostatnio pięciu radnych z gminy Tarnów wyszło z inicjatywą, aby uhonorować ją zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Gminy Tarnów. Jest to dowód uznania za jej poświęcenie na rzecz niepełnosprawnych i potrzebujących oraz promocję gminy Tarnów na świecie.

- Jeszcze jak mieszkała w Polsce, to aktywnie pracowała na rzecz mieszkańców, była zaangażowana w to środowisko. Po wyjeździe do Afryki nigdy nie zapominała skąd pochodzi, jest wspaniałą osobą, której należy się honorowe obywatelstwo - mówi Mieczysław Nytko, radny gminy Tarnów z Woli Rzędzińskiej, jeden z autorów wniosku o nadanie pani Ewie zaszczytnego tytułu.