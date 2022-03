Pomoc dla uchodźców w Tarnowie. Brakuje żywności oraz środków higieny. Miasto apeluje do mieszkańców o wsparcie

Żywność i środki higieniczne pilnie potrzebne w Tarnowie!

Punkt dystrybucji żywności i środków higienicznych dla uchodźców z Ukrainy działa przy ul. Wałowej 37 od 3 marca. Do tej pory skorzystało z niego już kilkaset osób. Wciąż jednak do Tarnowa i okolic napływają nowe osoby, które uciekają przed wojną, a zebrane podczas zbiórek dary są już na ukończeniu.

Magistrat apeluje do mieszkańców miasta o dalszą pomoc i dostarczanie produktów żywnościowych oraz higienicznych do hali przy ul. Gumniskiej 28.

Dary można tam przekazywać od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17 oraz w soboty w godz. 9-15. Trafią one następnie do punktu przy ul. Wałowej.

Najbardziej potrzebne obecnie artykuły żywnościowe to: