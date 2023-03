Pod Tarnowem powstaje nowa, wielka hala sportowa z zapleczem. Obiekt w Szynwałdzie ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku

Nowa hala i dodatkowe budynki przy SP w Szynwałdzie

Dzieci uczęszczające do SP w Szynwałdzie miały do tej pory do dyspozycji niewielką salę gimnastyczną. Powstający obiekt ułatwi prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, wykorzystywany ma być do organizacji różnego rodzaju wydarzeń i uroczystości a jednocześnie zdecydowanie powiększy możliwości szkoły pod względem lokalowym.

Poza salą sportową o wymiarach wewnętrznych boiska 20 m na 40 m, z antresolą stanowiącą widownię, wybudowane została także 3-kondygnacyjne zaplecze – za sanitariatami, częścią magazynową i dodatkowymi salami lekcyjnymi. Dzięki przewiązce, która połączyła istniejący i nowy obiekt szkolny dzieci będą mogły swobodnie przemieszczać się na zajęcia sportowe. Na zewnątrz powstanie parking oraz dojścia do budynku.