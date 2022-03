Opóźnienie na budowie mostu w Ostrowie. W dodatku wykonawcy brakuje ludzi, bo wielu robotników z Ukrainy pojechało bronić ojczyzny

Wykonawca remontu mostu na Dunajcu w Ostrowie koło Tarnowa nie nadgonił opóźnień

Gdy w maju ubiegłego roku podpisywano umowę na II etap remontu mostu w Ostrowie, zakładano, że inwestycja zakończy się w marcu 2022 roku. Starosta tarnowski Roman Łucarz liczył nawet, że ruch nowym mostem zostanie puszczony jeszcze przed końcem 2021 roku.

Tak się jednak nie stało, a już wiadomo, że również z końcem marca budowlańcy nie zakończą prac przy przeprawie na Dunajcu.

Wykonawca zwrócił się do starostwa o przedłużenie terminu ukończenia inwestycji do 30 czerwca. Tłumaczy to przeszkodami, które firma napotykała podczas realizacji inwestycji. Chodzi głównie o trzykrotne wezbrania Dunajca, które skutkowały przestojem w pracy. Wykonawca wyliczył, że opóźnienia z tego powodu wyniosły w sumie 90 dni.