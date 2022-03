Nieczystości wlewają się do Białej? Wędkarze oskarżają Tarnowskie Wodociągi, spółka odpiera zarzuty. Sprawę zbada WIOŚ [ZDJĘCIA, WIDEO] Robert Gąsiorek

Wędkarze już od dawna obserwują jak z wylotu oczyszczalni ścieków w Tarnowie do Białej dostaje się podejrzana substancja Biała Tarnowska/archiwum Zobacz galerię (9 zdjęć)

Wędkarze alarmują, że do Białej Tarnowskiej dokonywane są zrzuty nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Tarnowie. Publikują filmiki na których widać, jak z wylotu instalacji do rzeki trafia ciemna, spieniona struga. Ich zdaniem wszystko wskazuje na to, że są to nieczystości, które zatruwają wodę. Tarnowskie Wodociągi, do których należy oczyszczalnia twierdzą jednak, że tak wyglądają oczyszczone ścieki, które zgodnie z prawem mogą trafiać do Białej.