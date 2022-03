Nad ogniskiem można zapanować, nad pożarem łąki już nie. Wystarczy niewielki wiatr, a płomienie mogą wymknąć się spod kontroli [ROZMOWA]

Dlaczego palenie traw i nieużytków jest u nas zabronione? Przecież zazwyczaj nie stanowią one dużego zagrożenia?

Nawet niegroźne z pozoru podpalenie nieużytków może błyskawicznie przerodzić się w groźny pożar, który trudno będzie opanować i spowoduje duże szkody, a nawet może doprowadzić do tragedii. Wystarczy silny podmuch wiatru, by stracić kontrolę nad ogniem. Wtedy zagrożone są lasy, a także znajdujące się w pobliżu zabudowania, zwłaszcza z łatwopalnego drewna, których na wsiach wciąż stoi dużo. Co innego zapalić ognisko, które można w miarę szybko ugasić, a co innego pożar łąki, nad którym łatwo stracić kontrolę.

Kiedyś na wsiach mówiło się, że to zabieg użyźniający i ziemia dzięki temu zyskuje, a trawa na niej bujniej rośnie...

Nic bardziej mylnego. Ogień to żywioł, który niszczy i powoduje duże szkody w całym ekosystemie. Gleba się wyjaławia, a wartość plonów przez to się obniża. Nie mówiąc o tym, że ogień niszczy siedliska pożytecznych owadów, które zapylają rośliny i drzewa owocowe. W pożarach traw i nieużytków masową giną zwierzęta oraz ptaki, które mają tam nierzadko swoje gniazda.