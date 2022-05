Żabno. Ogólnopolski Festiwal Tańca pod Tarnowem. Tancerze z całego kraju przyjechali do Żabna, by zaprezentować swoje umiejętności [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Setki tancerzy z całej Polskie bierze udział w Turniejach Tańca w Żabnie. Rywalizują o Puchar klas F, E, D oraz w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca LATINO CUP 2022 o Puchar Burmistrza Żabna Marty Herduś. Impereza rozpoczęła się w sobotę (14 maja) i potrwa do niedzieli (15 maja). Najmłodszy zawodnik ma 7, a najstarszy 25 lat. To już siódma edycja imprezy, a po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią do dopingu wróciła publiczność