Wystawa berlińskiego muzeum o tragicznych losach tarnowskich Żydów trafi do Tarnowa. Na niej niepublikowane wcześniej zdjęcia

- Ta wystawa jest przykładem pseudonaukowej działalności rasistowskiej. Badania tych antropolożek miały udowodnić odmienność rasy żydowskiej i to odmienność naznaczoną bardzo negatywnymi cechami. To wszystko z punktu widzenia nauki nie miało żadnego znaczenia poznawczego - mówi Adam Bartosz, historyk oraz prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, członek tarnowskiej delegacji, która w Berlinie uzgadniała szczegóły prezentacji wystawy w Tarnowie.

Trudna i poruszająca wystawa

Według wstępnych planów wystawa ma trafić do Tarnowa na początku czerwca przyszłego roku. To czas, kiedy w Tarnowie odbywają się Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztetl a w Krakowie trwa Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dodatkowo, we wrześniu przyszłego roku obchodzona będzie 80. rocznica likwidacji getta w Tarnowie.