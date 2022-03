Wypadek w Tarnowie na węźle autostradowym. Zjazd z A4 od strony Dębicy do miasta zablokowany [ZDJĘCIA]

Groźny wypadek na węźle A4 w Tarnowie

Duże kłopoty kierowców ze zjazdem do miasta

Do wypadku doszło po godz. 7. Wiele wskazuje na to, że zjazd do Tarnowa z A4 od strony Dębicy może być zablokowany nawet przez kilka godzin. Kierujący mogą jechać na drugi z węzłów autostradowych koło Tarnowa - w Wierzchosławicach i zawrócić, aby dostać sie do miasta. To jednak oznacza co najmniej kilkanaście kilometrów nadkładania drogi i stratę czasu.