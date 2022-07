Tarnów wykształci prawników. Studia magisterskie na prestiżowym kierunku uruchamia Akademia Nauk Stosowanych

W Tarnowie będzie można studiować prawo. Prestiżowy kierunek, na studiach magisterskich, uruchamia Akademia Nauk Stosowanych (była PWSZ). Uczelnia otrzymała właśnie pozytywną opinię z Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i rozpoczyna rekrutację kandydatów na I rok.

To świetna wiadomość przede wszystkim dla zdolnych, młodych ludzi z Tarnowa i regionu marzących o zawodzie prawnika, ale również dla ich rodzin, których niejednokrotnie nie było stać na to, aby posłać swoje dzieci na studia do dużych miast, gdzie koszty życia i nauki są dużo wyższe.

Starania Tarnowa o studia prawnicze zwieńczone sukcesem

Pomysł, aby w Tarnowie uruchomić prawo zrodził się już jakiś czas temu i aby go wcielić w życie ANS musiała spełnić szereg wymogów i złożyć odpowiedni wniosek do komisji akredytacyjnej i ministerstwa. Ten był na tyle dobrze przygotowany, że nie wzbudził żadnych żadnych zastrzeżeń i nie wymagał żadnych poprawek. - To, co początkowo wydawało się nierealne i nieosiągalne staje się faktem. Studia będą jednolite, magisterskie. Posiadanie w swojej ofercie Prawa zwiększy tylko prestiż uczelni, bo jest to wciąż jeden z najbardziej obleganych i niezmiennie popularnych kierunków – przekonuje Małgorzata Kołpa, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Na pierwszy rok uczelnia planuje przyjąć 100 kandydatów na studia stacjonarne i 60 na zaoczne. Nauka trwać będzie przez 5 lat (10 semestrów), a studenci będą musieli w tym czasie zaliczyć ok. 90 różnych przedmiotów. Program studiów łączy treści ogólne i teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności. Studenci mają być po nich wyposażeni nie tylko do aplikacji i pracy w zawodach prawniczych, ale także do aktywności w przedsiębiorstwach w roli prawników wewnętrznych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - Kształcimy na profilu praktycznym, a przez to wiele przedmiotów będzie się odbywać w formie ćwiczeń, laboratoriów. W ramach programu, poza kanonem obowiązujących przedmiotów, studenci będą mieli do wyboru dodatkowe zajęcia, żeby student mógł w ramach całościowo przygotowanych studiów wybrać ścieżkę, która interesuje go najbardziej – mówi dr Dorota Koptiew, zastępca kierownika katedry Ekonomii ANS w Tarnowie.

Kadra będzie różnorodna

Kadrę na nowym kierunku, poza wykładowcami ANS, tworzyć będą także profesorowie i doktorzy z innych renomowanych uczelni a także czynni zawodowo sędziowie, prokuratorzy i radcy prawni, ale także notariusze i komornicy posiadający tytuły naukowe. W planach jest utworzenie m.in. sali sądowej do przeprowadzania symulacji rozpraw i posiedzeń, a przy uczelni powstać ma poradnia prawna, w której studenci mają udzielać porad nieodpłatnie. Ci mają odbywać praktyki zarówno w sądach i prokuraturach w Tarnowie i Nowym Sączu, ale również w urzędach oraz w placówkach policji, zakładzie karnym czy straży pożarnej i kancelariach adwokackich.

Podstawowa rekrutacja trwa do 22 lipca, jednak jeśli będą wolne miejsca na kierunku nabór dodatkowy odbędzie się od 8 sierpnia do 11 września, a uzupełniający od 19 do 27 września. Pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych: historii, języka obcego nowożytnego lub wiedzy o społeczeństwie. Prawo to już 27 kierunek na tarnowskiej ANS. Uczelnia stara się jeszcze o to, aby w Tarnowie była możliwość kształcenia na psychologii a także na wydziale lekarskim.

