Tarnów. W Stanach dali mu ksywkę "Polski koszmar". Robert Wardzała ćwiczył z członkami legendarnej grupy SWAT, szkolił polskich komandosów Robert Gąsiorek

Mimo, że nie jest wojskowym, ani policjantem, to świetne strzela. Poza tym to mistrz sztuk walki, które trenuje od dziecka. Robert Wardzała, na co dzień pracownik naukowy tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ), jako pierwszy cywil z Polski, obok amerykańskich "specjalsów" i funkcjonariuszy jednostek SWAT uczestniczył w elitarnym kursie technik interwencyjnych w centrum szkoleniowym w Teksasie. Możliwe, że wróci do USA, by szkolić tamtejsze służby.