Tarnów też miał własną skocznię narciarską na Górze św. Marcina! W miejscu, w którym kiedyś odbywały się zawody, dzisiaj rosną chaszcze

Skocznia na Górze św. Marcina przetrwała 30 lat

Skocznia przetrwała ponad 30 lat. Rozebrano ją w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego wieku po nieszczęśliwym wypadku, do którego miało na niej dojść.

Od wybudowania tarnowskiej skoczni minęło już ponad 70 lat. Jak napisał w Kronice Tarnowa – historyk Krzysztof Moskal, obiekt o punkcie K 30 zaprojektowany przez Kazimierza Kulińskiego wybudowało w pobliżu ruin zamku Towarzystwo Sportowe „Tarnovia”. Rekord skoczni – 36 metrów został osiągnięty podczas zawodów ok. 1955 roku przez Józefa Kalarusa, zawodnika Wisły-Gwardii Zakopane.

W miejscu stoku i skoczni - samosiejki i chaszcze

Niestety stok, na którym odbywały się zjazdy w międzyczasie zarósł drzewami i chaszczami i mimo pojawiających się głosów, aby odbudować to miejsce, wydaje się to na razie nierealne. Tym bardziej, że cały czas toczy się sądowy spór pomiędzy miastem a Sanguszkami o prawo do tego terenu.