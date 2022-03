Tarnów doczeka trzeciego zjazdu z A4? Nowy węzeł autostradowy oznaczałby nowe inwestycje. Jest koncepcja, tylko pieniędzy brak

Dwa węzły autostradowe w Tarnowie. Czy trzeci jest potrzebny?

Mija właśnie dziesięć lat od budowy A4 do Tarnowa. Na rogatkach miasta powstały dwa węzły autostradowe – jeden w Wierzchosławicach i drugi w Krzyżu. Od końca 2019 r., gdy zamknięty został most na Dunajcu w Ostrowie, pierwszy z nich jest wykorzystywany w ograniczonym stopniu. Żeby dostać się stąd do miasta, trzeba nadkładać drogi, kierując się na most w Zgłobicach.

- Odległość między jednym i drugim węzłem to ponad czternaście kilometrów. Takie miasto, jak Tarnów zasługuje na dodatkowy zjazd z A4, tym bardziej, że ruch się cały czas nasila, a samochodów przybywa – mówi Roman Łucarz, starosta tarnowski.

W samym Krakowie i w bezpośrednim jego sąsiedztwie jest już 11 zjazdów z A4. Ostatni z nich – w kierunku Niepołomic oddano do użytku w 2020 roku.