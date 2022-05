Tarnów. Atrakcyjny program Nocy Muzeów 2022. Miejsc do odwiedzenia jest tyle, że wydarzenie potrwa aż dwa dni [PROGRAM]

Tegoroczną nowością będą nocne spacery po zabytkach takich, jak Cmentarz Stary i cmentarz żydowski. Po raz pierwszy w ramach akcji będzie można zwiedzić też kryptę biskupów tarnowskich w katedrze.

Swoje podwoje udostępnia także Muzeum Diecezjalne. Nie zabraknie tradycyjnie szerokiej oferty Muzeum Okręgowego, TCK , BWA i CSM, ale o atrakcje postarały się także takie miejsca , jak galeria BEMA 20 i BAZA, Zespół Szkół Plastycznych czy kancelaria adwokacka.

- Po czasie pandemicznych obostrzeń wracamy do Nocy Muzeów. Zapraszamy wszystkich z okolicznych miejscowości, aby spędzili te dwa dni w Tarnowie, a mieszkańców do tego, by poznali to, co oferuje miasto – mówi Ewa Łączyńska-Widz, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych, które koordynuje to wydarzenie.