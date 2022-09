Prywatny fotograf Paris Hilton uwielbia Tarnów i okolice. Tu się wychował, dziś pozują mu też Britney Spears, Jennifer Lopez i inne gwiazdy

Gdy Kevin chodził do szkoły podstawowej i gimnazjum w podtarnowskich Koszycach Wielkich nawet do głowy by mu nie przyszło, że kiedyś przyjaźnił się będzie i pracował dla największych gwiazd showbiznesu na świecie.

Do Stanów Zjednoczonych wyjechał jako nastolatek i to był właśnie moment, który odmienił jego życie. Dzięki szczęściu, ciężkiej pracy i umiejętnościom może dziś na własne oczy śledzić życie celebrytów z pierwszych stron gazet.