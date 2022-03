Nie będzie prądu w Tarnowie i regionie. Wyłączenia energii planowane są na kilku ulicach w Tarnowie i okolicznych miejscowościach Redakcja Tarnów

Przełom marca i kwietnia upłynie pod znakiem prac remontowych sieci energetycznych w Tarnowie oraz powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego. Od wtorku (29 marca) do soboty (2 kwietnia) Tauron będzie wykonywał prace techniczne na kilku tarnowskich ulicach i miejscowościach w regionie. W związku z tym planowane są wyłączenia prądu. Potrwają one do kilku godzin. Zobaczcie kiedy i gdzie dokładnie zabraknie prądu.