Co robić w Tarnowie w weekend? Koncerty Ani Wyszkoni, Spajku i Dziunka, spektakle i imprezy klubowe [11-13 MARCA] KOMA

Weekend (11-13 marca) czas zacząć! Co roby w tych dniach w Tarnowie i okolicy? Proponujemy koncerty, wyjście do teatru, imprezy klubowe i nie tylko. Gwiazdą weekendu będzie Ania Wyszkoni, w planach są też spektakle dla dzieci, bazar na Burku oraz imprezy w tarnowskich klubach. Zobaczcie, co ciekawego czeka nas w Tarnowie i okolicy od piątku do niedzieli.