Azyl dla zwierząt w Tarnowie zachęca do adopcji zwierząt. Chce przygotować schronisko na przyjęcie czworonogów z Ukrainy [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Tarnowski azyl dla zwierzaków przy ulicy Komunalnej zamierza pomóc zwierzętom, które przybędą do naszego miasta i regionu z ogarniętej wojną Ukrainy. Zachęca więc do adopcji czworonogów obecnie przebywających w schronisku. W ten sposób może zwolnić się miejsce dla zwierzaków, które mogą przybyć do nas zza wschodniej granicy.