MPEC Tarnów podnosi ceny. "Mimo rosnących cen paliw, staramy się, aby ciepło systemowe było bardziej opłacalne niż z innych źródeł" ROZMOWA

Od początku czerwca obowiązuje nowa taryfa za ciepło. To już druga podwyżka w Tarnowie w tym roku. Jakby tego było mało, MPEC zapowiada kolejną. Dlaczego?

Nowa taryfa, która obowiązuje od czerwca uwzględnia wzrost kosztów cen paliwa, bo ceny węgla wzrosły o sześć procent, a cena zakupu energii elektrycznej wzrosła aż o 275 procent. Do tego o 30 procent wzrosły uprawnienia do emisji CO2. Dzisiaj już mamy informację, że nastąpi kolejny drastyczny wzrost cen węgla, mówi się nawet o tym, że może to być wzrost o 130 procent!

Tarnowska elektrownia używa obecnie w większości pieców węglowych?

Cały czas szukamy najbardziej optymalnego rozwiązania kosztowego, które by w sposób jak najmniejszy obciążało naszych odbiorców. Cały czas, mimo drastycznych wzrostów cen paliw i emisji, walczymy o to, żeby ciepło systemowe było konkurencyjne w stosunku do innych źródeł ogrzewania. W sezonie grzewczym głównym stosowanym przez nas paliwem był węgiel, a w szczytach był używany gaz na kotłach wodnych. Część ciepła kupujemy z Grupy Azoty i nawet w tej chwili zapotrzebowanie na ciepłą wody pokrywamy w całości z tego źródła.